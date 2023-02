Hindi Video Gallery

इंदौर में फुटपाथ पर हॉकी खेलने को मजबूर हुए खिलाड़ी, सड़क पर दी जा रही ट्रेनिंग | Watch Video

Children Forced To Play Hockey On The Footpath: इंदौर में एक ओर जहां खेलो इंडिया जैसा महाकुंभ हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर हॉकी के खिलाड़ी फूटपाथ पर हॉकी खेलते नजर आ रहे हैं. इन खिलाड़ियों को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी फूटपाथ पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इनके पास स्टेडियम मौजूद नहीं है. हॉकी प्लेयर के लिए स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन नगर निगम ने इसे अपने काम के लिए ले रखा है. वीडियो में इस खबर के बारे विस्तार से जानें. देखें वीडियो