शुक्रवार, 20 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू की, तो भीतर क्या-क्या हुआ? सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने क्या कहा और हिन्दू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गईं और उन दलीलों के आधार पर Supreme Court ने निर्देश क्या-क्या दिए? यह सब कुछ जानिए SC में hearing की इस Inside Story में |

