इनसोम्निया या अनिद्रा नींद ना आने की एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे हर उम्र के लोग ग्रसित हैं. इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ(Causes of Insomnia) पर बुरा असर पड़ सकता है. नींद ना आने के पीछे कई कारण हो सकते है जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन या स्लीप साइकिल का बदलना. आइए इस वीडियो में(Treatment of Insomnia) हम डिटेल में जानते हैं की इनसोम्निया है क्या, उसके कारण, लक्षण और ठीक करने के उपाय.