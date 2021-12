Instagram Tips and hacks: क्या आप जानते हैं की इंस्टाग्राम पर किसी भी मैसेज का डायरेक्ट रिप्लाई कैसे किया जाता है? इंस्टाग्राम का यह फीचर बिलकुल व्हाट्सएप की ही तरह काम कार्य है लेकिन कई लोग आज भी इसे यूज करना नही जानते. इस वीडियो में हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप(How to reply to a specific message on Instagram) गाइड जिससे आप यह जान पाएंगे की इंस्टाग्राम पर किसी भी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई कैसे करें. इस फीचर के तहत आपको कन्वर्सेशन के दौरान कोई भी कंफ्यूजन नही होगी. देखिए(Instagram tips and tricks) यह ट्यूटोरियल वीडियो.Also Read - Instagram Update: इंस्टाग्राम ने जोड़ा शानदार फीचर !अब यूजर्स कर पाएंगे Reels से कॉमेंट में रिप्लाई | देखें ट्यूटोरियल वीडियो