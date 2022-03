International Day of Unborn Child 2022: अक्सर गर्भावस्था के दौरान मां को खुश रहने की सलाह दी जाती है. हमेशा अच्छा और हेल्दी खाना खाने के लिए (International Day of the Unborn Child) कहा जाता है. आप जानते है उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है. क्योंकि गर्भावस्था में महिला जो कुछ भी खाती है या जो हरकतें करती है उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है. इसलिए मां को स्वस्थ रहने, हेल्दी डाइट लेने और खुश रहने की सलाह दी जाती है. गर्भवती होना एक मां के लिए (Unborn Child day 2022) बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. गर्भावस्था में महिला के आस-पास (international day of the unborn child history) का माहौल खुशनुमा होना बेहद जरूरी है. इससे बच्चे में पॉजिटिविटी का संचार होता है. अनबॉर्न चाइल्ड डे पर Dr. Amrita Razdhan से गर्भ में पल रहे बच्चे के हेल्थ टिप्स के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.