इन चार सरल प्राणायामों का अभ्यास करके अपने शरीर और मन को शांत करें: व्यायाम के माध्यम से ब्रिथिंग (Pranayama) को रेगुलेट करने का एक लोकप्रिय अभ्यास प्राणायाम है. संस्कृत में, “प्राण” का अर्थ है जीवन ऊर्जा और “यम” का अर्थ है नियंत्रण/कंट्रोल. प्राणायाम में विभिन्न (Types of Pranayama) साँस लेने के व्यायाम शामिल हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आपके शरीर को सभी समस्याओं से दूर कर सकता है (Benefits of Pranayama) और आपके रेस्पिरेटरी ओरगंस को मजबूत कर सकता है. इस वीडियो में, FITTR, योग कोच, डॉ पूर्णजिता सेन, चार सरल प्राणायामों बताती हैं जो आपके (Pranayama boosts metabolism) मेटाबोलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद कर सकते हैं. भस्त्रिका से अनुलोम विलोम तक, वीडियो अभी देखें.Also Read - How to do Surya Namaskar: कैसे करें सूर्य नमस्कार? | जानें योग इंस्ट्रक्टर डॉ. पूर्णाजिता सेन से