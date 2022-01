Tasnim Mir has become the first Indian to grab the No.1 spot in under-19 girl’s singles badminton: भारत की टॉप महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों (Badminton Player) सायना नेहवाल (Saina Nehwal) और पी वी सिंधु (PV Sindhu) से भी आगे निकलीं तसनीम मीर (Tasnim Mir). 16 साल की तसनीम मीर 10,810 अंकों के साथ अन्डर 19 विश्व बैडमिंटन (World Badminton) की महिला सिंगल्स रैंकिंग में टॉप पर पहुँच गई हैं. यह कारनामा करने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी हैं. तसनीम के पिता इरफान मीर (Irfan Mir) ने उनके टॉप रैंकिंग तक पहुँचने के बारे में हमसे बातचीत की.Also Read - India Open 2022: अश्मिता को PV Sindhu और प्रणॉय को लक्ष्य सेन ने हराकर सेमीफाइनल में की एंट्री