विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore) को आज आईपीएल (Indian Premier League 2021) के 22वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स का सामना करना है. वीडियो में जानिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Virat Kohli RCB), दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Rishabh Pant DC) की संभावित टीम संभावित-XI (RCB vs DC playing 11), पिच रिपोर्ट, (RCB vs DC Narendra Modi Stadium, Ahmedabad pitch report) मौसम का हाल (KKR vs PBKS Ahmedabad Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स का प्‍लेइंग-11 (Delhi Capitals Probable 11) Also Read - IPL 2021: Shivam Mavi की इस बात पर रो पड़े Dale Steyn, जानें क्यों!

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, रिषभ पंत (कप्‍तान/विकेटकीपर), शिमरोन हैटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, ललित यादव, आवेश खान और उमेश यादव. Also Read - VIDEO देखें: Ravi Bishnoi के इस कैच के मुरीद हुए Kevin Pietersen, बोले- यह सभी IPL का बेस्ट कैच

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्‍लेइंग-11 (Royal Challengers Bangalore Probable 11)

विराट कोहली (कप्‍तान), देवदत्त पडीक्‍कल, एबी डीविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, डेनियल क्रिश्चियन, वाशिंगटन सुंदर, डेनियल सैम, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद और युजवेंद्र चहल.