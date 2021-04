IPL 2021 Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2021 पंजाब किंग्स (PBKS), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें एकदूसरे से टक्कर लेंगी. (PBKS vs CSK) Also Read - Indian Premier League 2021, Orange Cap, Purple Cap Holder List: ऑरेंज कैप की रेस में Nitish Rana अव्वल, जानिए पर्पल कैप की दौड़ में कौन टॉप?

Dhoni vs KL Rahul आईपीएल 2021: पंजाब किंग्स वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा. जानिए इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (PBKS vs CSK playing 11) क्या हो सकती है. Also Read - Indian Premier League 2021 Points Table: आरसीबी टॉप पर कायम, 2 टीमों को नसीब नहींं अब तक जीत

मैच शाम 07:30 बजे से मुंबई के Wankhede स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. Also Read - IPL 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: मैंने सोचा कि अब मुश्किल होगी, प्रार्थना कर रहा था कि Chris Morris तुम एक छक्का और मार दो: Sanju Samson

IPL 2021 PBKS vs CSK, वीडियो में जानिए पंजाब किंग्स वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings vs Punjab Kings) मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और मौसम (Mumbai weather) का हाल, जानिए क्या हो सकती है Playing XI?