DC vs MI, IPL 2021: मंगलवार को आईपीएल के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस शाम 7.30 बजे एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई (MI) भिड़ेगी.

दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कांटे की टक्कर रही है. मुंबई की टीम ने पिछले सीजन उसे चारों मैचों में चारों खाने चित कर जीत-हार का यह रिकॉर्ड 16-12 कर दिया.

दिल्ली कैपटिल्स की संभावित टीम (DC Predicted XI)

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत (c), मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, क्रिस वॉक्स, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आवेश खान, अमित मिश्रा

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (MI Predicted XI)

रोहित शर्मा (c), क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, एडम मिल्ने, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बाउल्ट

वीडियो में जानिए मुंबई इंडियंस (Rohit MI), दिल्ली कैपटिल्स (Delhi Capitals DC) की संभावित टीम संभावित-XI (MI vs DC playing 11), पिच रिपोर्ट (MI vs DC एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम Stadium, Chennai pitch report) मौसम का हाल (MI vs DC Chennai Weather) और मैच वेन्यू की डिटेल्स.