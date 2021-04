आइपीएल (IPL) का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है. आईपीएल का पहला मैच (IPL first match) शनिवार, 9 अप्रैल 7:30 बजे (IPL MI vs RCB match Time) विराट-रोहित की टीमों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस (Virat vs Kohli) के बीच आज खेला जाएगा और दोनों टीमों में बड़े हिटर की मौजूदगी के कारण भरपूर मनोरंजन होगा.

इस साल आईपीएल इंडिया में बायो-बबल (IPL Bio Bubble) के तहत खेला जाएगा. कोरोना (Covid 19) वायरस के बढ़ते मामलों के कारण दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी.

वीडियो में जानिए जानें संभावित-XI (MI vs RCB playing 11), पिच रिपोर्ट (MI vs RCB pitch report) और मौसम का हाल (MI vs RCB Chennai Weather), मैच वेन्यू, की डिटेल्स.