IPL 2021 Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल (IPL) शाम 7:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में April 17 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मुंबई इंडियंस (MI) खेला जाएगा. Also Read - IPL 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings: MS Dhoni हुए प्रभावित, अब चाहते हैं Deepak Chahar पावरप्ले की जिम्मेदारी संभालें

Hyderabad vs Mumbai: Video में जानिए इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (Mumbai Indians predicted playing 11s) (Sunrisers Hyderabad playing 11s) क्या हो सकती है. Also Read - IPL 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match: हार के बाद कप्तान केएल राहुल का बयान- हमारे पास कहने को ज्‍यादा कुछ नहीं

IPL 2021 MI vs SRH, वीडियो में जानिए सनराइजर्स हैदराबाद (David Warner SRH), मुंबई इंडियंस (Rohit Sharma MI) की संभावित टीम संभावित-XI (MI vs SRH playing 11), पिच रिपोर्ट (MI vs KKR MA Chidambaram Stadium, Chennai pitch, report) मौसम का हाल (MI vs SRH Chennai Weather) और मैच वेन्यू की डिटेल्स. Also Read - IPL 2021: महेंद्र सिंह धोनी ने किया खुलासा- चाहर के बार-बार कहने पर भी क्यों नहीं लिया DRS