आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 21वां मुकाबला खेला जाएगा.

वीडियो में जानिए पंजाब किंग्स (KL Rahul PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (Rohit Sharma MI) की संभावित टीम संभावित-XI (KKR vs PBKS playing 11), पिच रिपोर्ट, (KKR vs PBKS) Narendra Modi Stadium, Ahmedabad pitch report, मौसम का हाल (KKR vs PBKS Ahmedabad Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.

Punjab Kings और Kolkata Knight Riders की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

पंजाब किंग्स: लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बरार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, दर्शन नाल्कंडे, क्रिस जोर्डन, डेविड मलान, झाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइजेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलेन और सौरभ कुमार.

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सीफर्ट, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शिवम मावी, लॉकी फर्ग्युसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वारियर, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, हरभजन सिंह, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और पवन नेगी.