IPL 2021, PBKS vs MI: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 23 अप्रैल को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से करेगी. IPL 2021 MI vs PBKS, वीडियो में जानिए पंजाब किंग्स (KL Rahul PBKS), मुंबई इंडियंस (Rohit Sharma MI) की संभावित टीम संभावित-XI (MI vs PBKS playing 11), पिच रिपोर्ट, (MI vs PBKS MA Chidambaram Stadium, Chennai pitch report) मौसम का हाल (MI vs PBKS Chennai Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स. Also Read - IPL 2021: Delhi Capitals को बड़ी राहत, हॉस्पिटल से लौटे Axar Patel, टीम से जुड़े

बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 14 में मुंबई को जीत मिली है, जबकि 12 मुकाबले पंजाब अपने नाम कर सका है. साल 2018 से 2020 तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें 4 मैच मुंबई ने जीते. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: Riyan Prag पर भड़के Harshal Patel, आउट करने पर दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो वायरल

Also Read - IPL 2021 Points Table, Orange Cap & Purple Cap Holder List: आरसीबी फिर से टॉप पर, रोमांचक हुई Orange और Purple Cap की रेस