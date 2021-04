IPL 2021 Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल (IPL) के 6वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) शाम को 07:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक दूसरे से टक्कर लेंगी. Also Read - IPL 2021, Orange Cap, Purple Cap Holder List: ऑरेंज कैप की रेस में Nitish Rana, पर्पल कैप की दौड़ में Andre Russell का जलवा, जानिए टॉप-5 में कौन?

आरसीबी (RCB Virat Kohli) ने जहां जीत के साथ अपने अभियान का आगाज़ किया था. वहीं हैदराबाद (Hyderabad David Warner) को उसके पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. Also Read - IPL 2021, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians: मुंबई ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, कप्तान Rohit Sharma बोले- इस मैच से हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा

IPL 2021 RCB vs SRH: वीडियो में जानिए सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की संभावित-XI (RCB vs SRH playing 11), पिच रिपोर्ट (RCB vs SRH pitch report) और मौसम का हाल (RCB vs SRH Chennai Weather), मैच वेन्यू की डिटेल्स. Also Read - IPL 2021: Sanju Samson के बचाव में उतरे Sanjay Manjrekar, सिंगल ना लेने के फैसले पर कही ये बात