आईपीएल के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) से भिड़ेगी (Rajasthan Royals vs Punjab Kings). दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कांटे की टक्कर रही है. वीडियो में जानिए पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स की संभावित टीम 11s (RR vs PBKS playing 11), पिच रिपोर्ट, (RR vs PBKS Dubai Stadium pitch report) मौसम का हाल ( IPL RR vs PBKS Dubai Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.