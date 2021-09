आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) से भिड़ेगी (Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians). दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कांटे की टक्कर रही है. Video में जानिए मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित टीम 11s (MI vs KKR playing 11), पिच रिपोर्ट, (MI vs KKR Sheikh Zyed Dubai Stadium pitch report) मौसम का हाल ( IPL MI vs KKR Match Abu Dhabi Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.