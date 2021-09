आईपीएल के मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से भिड़ेगी (Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings). दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कांटे की टक्कर रही है. Video में जानिए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की संभावित टीम 11s (RCB vs CSK playing 11), पिच रिपोर्ट, (CSK vs RCB Sharjah Cricket Stadium pitch report) मौसम का हाल ( IPL CSK vs RCB match weather forecast), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.