IPL 2022 GT vs RR Qualifier 1 Match Dream 11 Prediction Video: राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन 1 प्लेऑफ़ ड्रीम 11 भविष्यवाणी क्वालिफ़ायर 1: अनुमानित प्लेइंग 11, ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट और कोलकाता में मौसम के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें.

IPL 2022 Rajasthan Royals vs Gujarat Titans 1st Playoff Dream 11 Prediction: राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 के प्लेऑफ़ के क्वालीफायर 1 में 24 मई, शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनुमानित प्लेइंग 11, ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट और कोलकाता में मौसम के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें।

IPL 2022 GT vs RR Dream 11 Prediction

जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या (सी), डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (वीसी), युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन

IPL 2022 GT vs RR – Predicted Playing 11

Gujarat Titans: रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड (wk), हार्दिक पांड्या (c), डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, लॉकी फर्ग्यूसन, यश दयाल, मोहम्मद शमी

Rajasthan Royals: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, ओबेद मैककॉय