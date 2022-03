How to buy tickets for IPL 2022: आईपीएल 2022 शुक्रवार यानी की 26 मार्च से शुरू हो रहा है. पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने जा रहा है. इसी बीच आईपीएल फैंस के लिए एक खुशखबरी है. बता दें, बीसीसीआई ने यह घोषणा की है की (IPL 2022) अब दर्शक मैच को स्टेडियम से देख पाएंगे. आईपीएल मैचों को मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के स्टेडियम में खेला जाएगा जिसमें कोविड प्रोटोकोल्स को ध्यान में रखते हुए 25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी होगी. आईपीएल 2022 की टिकट आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 तारीख (How to buy IPL 2022 Tickets) से ही बिकने लग चुकी है. अगर आप भी आईपीएल की टिकट्स खरीदना चाहते हैं, तो देखिए यह वीडियो जहां हम आपको आईपीएल टिकट्स को ऑनलाइन कैसे और कहां खरीद सकते हैं, इसका तरीका बताएंगे.Also Read - IPL 2022: Anil Kumble का मार्गदर्शन सौभाग्य की बात, RCB के खिलाफ खेलने को बेताब Rahul Chahar