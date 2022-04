IPL 2022 KKR Vs Punjab Kings April 1: इंडियन प्रीमियर लीग जोरों शोरों से चल रहा है और बेशक ही दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. आईपीएल 2022 का अगला मैच 1 अप्रैल को KKR और पंजाब किंग्स (KKR Vs Punjab Kings) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है. बात अगर प्लेइंग स्क्वाड की करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स में श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारिने, नीतीश राणा, शिवम मावी और शेल्डन जैक्सन जैसे प्लेयर्स शामिल हैं. वहीं पंजाब किंग्स में खिलाड़ी (IPL 2022) जैसे शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, राज बावा, शाहरुख खान और राहुल चाहर शामिल हैं. वीडियो में जानिए संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मौसम की जानकारी.Also Read - IPL 2022 MI vs RR Live Streaming: जानें कहां देख सकते हैं मुंबई इंडियंस-राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग