IPL 2022 LSG vs DC, April 7: आईपीएल 2022 का मैच हर दिन मज़ेदार होता जा रहा है. आज आईपीएल का 15वा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा. इस (IPL 2022) मैच को DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. बात (LSG Vs DC) अगर प्लेइंग 11 की करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, इविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुडा, आयुष बडोनी, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, एंड्रयू टाई, आवेश खान और रवि बिश्नोई शामिल होंगे. वहीं दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होंगे पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मंदीप सिंह, यश धूल, ऋषभ पंत, रोवमेन पॉवेल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिच नोर्टे और मुस्तफाफिजूर रहमान. वीडियो में जानिए ग्राउंड रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और कैसा रहेगा मौसम का हाल.