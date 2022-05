इस सीजन में लीग मैच खत्म होने वाले हैं और शीर्ष चार टीमें जल्द ही प्ले ऑफ में पहुंचेंगी. आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) जो अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे. मुंबई की अगुवाई रोहित शर्मा करेंगे जबकि चेन्नई की अगुवाई एमएस धोनी करेंगे. यह मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है. ड्रीम 11 की भविष्यवाणी, एमआई बनाम सीएसके के संभावित प्लेइंग 11, वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और मैच के दौरान मुंबई में मौसम के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें.

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Predicted Playing 11

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, मोइन अली, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी, मिशेल स्टैंटर, ड्वेन प्रिटोरियस, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, महेश थीक्षाना.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कीरोन पोलार्ड, डेनियल सैम्स, मुरुगन अश्विन, कुमार कार्तिकेया, जसप्रीत बुमराह, रिले मेरेडिथ.

Dream 11 Prediction Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, कुमार कार्तिकेया, जसप्रीत बुमराह, महेश थीक्षाना.

Disclaimer: Dream 11 Prediction is just a recommendation, not solely based on winning.