पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें 16 मई को आमने-सामने होंगी. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम (Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai) में खेले जाने वाले इस मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल कर प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करने उतरेगी. दोनों ही टीमों ने 12 में से 6 मुकाबले में अपने नाम किए हैं, लेकिन नेट रनरेट की वजह से दिल्ली अंकतालिका में पंजाब से ऊपर है. ड्रीम 11 की भविष्यवाणी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के संभावित प्लेइंग 11, डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और मैच के दौरान आज मुंबई में मौसम के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें.

PBKS vs DC Tata IPL 2022 Match 64 Probable XIs:

Punjab Kings Probable XIs: जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, मयंक अग्रवाल (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिषि धवन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बराड़, राहुल चाहर, अर्शदीप सिंह.

Delhi Capitals Probable XIs: डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, मिशेल मार्श, रिषभ पंत (कप्तान / विकेटकीपर), ललित यादव, रोवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिक नॉर्त्जे, चेतन सकारिया.

Suggested Playing XI for PBKS vs DC Dream11 Team:

जॉनी बेयरस्टो, रिषभ पंत, डेविड वॉर्नर, शिखर धवन, रॉवमैन पॉवेल, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टोन (उप कप्तान), मिशेल मार्श (कप्तान), कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे, चेतन सकारिया