IPL 2022 PBKS Vs GT, April 8: आईपीएल 2022 का अगला मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच होने जा रहा है. यह मैच मुंबई के ब्रेबौर्न स्टेडियम में 8 अप्रैल यानी की आज खेल जाएगा. पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में यह (PBKS vs GT) पहला मैच होगा. पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें शामिल होंगे मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टोन, जीतेश शर्मा, शाहरुख खान, ओडिन स्मिथ, जानी बेयरस्टो, कगिसो रबादा, राहुल चाहर, वैभव अरोरा और अर्शदीप सिंह. वहीं गुजरात टाइटंस (IPL 2022) के प्लेइंग 11 में मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, रशीद खान, वरुण अरोरा, लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शामी शामिल होंगे. वीडियो में जानिए, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और मौसम की जानकारी.