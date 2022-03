IPL 2022 RCB Vs KKR, March 30: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जरों शोरों से चल रहा है. अब IPL 2022 का अगला धमाकेदार मैच रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच होने जा रहा है. यह मैच Dr. DY पाटिल स्टेडियम में बुधवार यानी की आज खेला जाएगा. RCB के स्क्वाड की बात की (KKR VS RCB) जाए तो इसमें विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, हर्षल पटेल, फाफ डू प्लेसिस, सुयश प्रभुदेसाई और महिपाल लॉमरोर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं KKR में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, नीतीश राणा, सैम बिलिंग्स और उमेश यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. RCB और KKR के बीच टॉस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 बजे होगा. वीडियो में जानें, दोनों की संभावित प्लेइंग-11, (probable playing 11 KKR vs RCB ) पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, स्क्वाड, कब और कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग और मौसम की जानकारी.Also Read - IPL 2022- मैच भी हारा सनराइजर्स और अब टीम की गलती के लिए कप्तान Kane Williamson पर लगा जुर्माना