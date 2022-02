High Profile Players Who Went Unsold In IPL Auction 2022 : बैंगलोर में हुए मेगा आईपीएल ऑक्शन समाप्त हो चुका है. इस नीलामी में कुल 204 खिलाड़ियों को आईपीएल के 15वें सीज़न के लिए फाइनल किया गया. आईपीएल ऑक्शन 2022 में 551 करोड़ रुपए खर्च हुए. ईशान किशन इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. मुंबई (Unsold players in IPL Auction 2022) इंडियंस ने उन्हें कुल 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा. हालांकि, ऑक्शन (IPL Auction 2022 highlights) में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनपर कोई बोली नहीं लगी. बता दें, कुल 76 ऐसे खिलाड़ी थे जो नीलामी में नहीं बिके. इनमें से 22 हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं. सुरेश रैना से लेकर शाकिब अल हसन तक, आइए (IPL Auction 2022 unsold players list) जानते हैं कौन हैं वे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी जिनपर ऑक्शन पर कोई भी बोली नहीं लगी. वीडियो में जानें पूरी लिस्ट.Also Read - शादी के बंधन में बंधेंगे Glenn Maxwell- शादी का कार्ड वायरल, IPL के शुरुआती चरण में नहीं खेलेंगे!