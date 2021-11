Infinity Blouse Trend: बॉलीवुड में शादियों का सीज़न चल रहा है. आदित्य सील से लेकर राजकुमार राव तक, आजकल हर दूसरा सेलेब्रिटी शादी के बंधन में बंध रहा है. इसी बीच शादी (Alia Bhatt in infinity blouse)अटेंड करने वाले बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने फैशन और ड्रेसिंग सेंस से काफी कहर ढा रहे हैं. रिसेंटली आदित्य सील की वेडिंग में आलिया भट्ट को एक नए लुक ” Infinity Blouse” में देखा गया. आलिया इस (Viral infinity blouse look) लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. जानिए इस नए ट्रेंड के बारे में इस वीडियो में.Also Read - Bollywood Latest News Wrap Up: सत्यमेव जयते 2 की रिलीज़ से लेकर विकी-कैटरीना की शादी तक, बॉलीवुड की 5 लेटेस्ट बिग अपडेट्स जाने यहां | Watch Video