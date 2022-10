Target Killing In Jammu Kashmir: कश्मीर से एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है. जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने दो गैर-कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर हत्या कर दी. ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे. इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक जिस समय ग्रेनेड अटैक हुआ उस वक्त दोनों मजदूर टिन शेड में सो रहे थे. फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा का हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को शोपियां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें, कश्मीर में 36 घंटे बाद ये दूसरी टारगेट किलिंग है. दो दिन पहले 15 अक्तूबर को कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी. वीडियो में खबर के बारे विस्तार से जानें.Also Read - Target Killing in Jammu and Kashmir: नहीं थम रहा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला, अब आतंकियों ने UP के मजदूरों पर किया ग्रेनेड से हमला