Japan man turns himself into a dog: इंटरनेट पर अक्सर अजीबोगरीब न्यूज या वीडियो वायरल होती ही रहती है. अब एक और लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसे देख कर आपका दिमाग को लगेगा एक ज़ोर का झटका. दरअसल, जापान (Japan man turns into a dog) के एक इंसान ने खुद को एक कुत्ते में ट्रांसफॉर्म कर लिया है. जी हां ! बिल्कुल सही सुना आपने. जापान के रहने वाले तोको ने अपनी (Bizarre viral video) इस अजीबोगरीब ट्रांसफार्मेशन की पिक्चर्स ट्विटर पर शेयर की है. लोग इस ट्रांसफार्मेशन को देख कर काफी हैरान हैं क्योंकि उन्हें कुत्ते और इंसान के बीच में कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा और तोको को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है. बांकि जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए.