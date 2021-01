साल 2013 में एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) की मौत हो गई थी. उनकी मौत की मिस्ट्री आज तक बरकरार है और लोगों को मौत का असली कारण पता नहीं चला. हालांकि उनकी मौत को लेकर कई सारी खबरें चलती रहती हैं. हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है. इसका नाम ‘डेथ इन बॉलीवुड’ (Death In Bollywood) है. इस डॉक्यूमेंट्री में दिवंगत एक्ट्रेस जिया की बहन करिश्मा ने ‘हाउसफुल 2’ (Housefull 2) डायरेक्टर साजिद खान पर संगीन आरोप लगाए हैं. करिश्मा ने कहा कि साजिद ने उनकी बहन को टॉप और ब्रा उतारने के लिए कहा था. इसके बाद साजिद ने उन पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी. Also Read - Sherlyn Chopra Accuses Sajid Khan Of Sexual Harassment: साजिद ने शर्लिन चोपड़ा से कहा- फील करो....