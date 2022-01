Pandit Biju Maharaj’s bet Bollywood Choreographies : लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का 16 जनवरी देर रात हार्ट अटैक की वजह से 83 की(Pndit Birju Maharaj death) उम्र में निधन हो गया. पद्मा विभूषण से नवाजे जा चुके पंडित जी की कथक स्किल्स का कोई जवाब नही था. वे दुनिया भर में अपने नृत्य के लिए प्रचलित थे. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी काफी(Best Bollywood choreographies by Pandit Birju Maharaj) बढ़िया और यादगार डांस कोरियोग्राफी दिए हैं. इस वीडियो में देखिए पंडित बिरजू महाराज द्वारा दिए हुए बेस्ट बॉलीवुड डांस.Also Read - Kartik Aryan To Deepika Padukone: इन Bollywood सितारों ने फिल्म की सक्सेस के बाद बढ़ाई अपनी Fees, Shahid Kapoor की फीस जानकर दंग रह जायेंगे आप