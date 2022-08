How To Prevent Kajal From Spreading: आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाएं हमेशा काजल का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें काजल लगाना नहीं पसंद. इसका कारण काजल का फैलना है. काजल फैलने से पूरा फेस खराब दिखने लगता है. साथ ही ऐसा भी लगता है कि जैसे आंखों के आस-पास डार्क सर्कल हो गए हैं. आपको आंखों में ऐसा काजल लगाना चाहिए जिससे वह आंखों के नीचे फैले नहीं. आंखों में काजल को फैलने से रोकने के लिए आप यहां बताये जा रहे तरीकों को आजमा सकती हैं. वीडियो में जानें काजल फैलने से कैसे रोकें.