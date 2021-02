कन्नड़ एक्ट्रेस प्रणिता (Pranitha Subhash) दो बॉलीवुड फिल्में कर रही हैं, जिसको लेकर उन्होने मीडिया से चर्चा की. प्रणिता ने अजय देवगन स्टरर ‘भुज-द प्राइड ऑफ इंडिया’ (Bhuj: The Pride of India) और दूसरी कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग कर रही हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने ऐसे में अब एक्ट्रेस ने पवन कल्याण के बारे में काफी सारे बातें बताई हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रणिता का क्या कहना है पवन कल्याण के बारे में. Also Read - कन्नड़ एक्ट्रेस Pranitha Subhash इन दो बॉलीवुड फिल्मों में आएंगी नजर, Video में जानें कैसा रहा एक्सपीरियंस