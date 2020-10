करीना कपूर खान और सैफ अली खान के लाडले बेटे तैमूर अली खान अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं. लोग तो तैमूर की एक झलक देखने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद कुछ ही मिनटों में वायरल भी होने लगती हैं. करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर हाल ही में तैमूर अली खान की एक नई तस्वीर शेयर की है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इस तस्वीर में तैमूर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तैमूर की इस तस्वीर से ज्यादा करीना कपूर खान के कैप्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने कैप्शन में लिखा है, ‘Any place in the IPL? I can play too’ तैमूर की इस तस्वीर को देखने के बाद लोग उनकी तुलना दादा मंसूर अली खान पटौडी से करने लगे हैं. Also Read - IPL 2020 Best Bowler: आईपीएल में इस साल भारतीय गेंदबाजों का दिखा जलवा, लेकिन नंबर 1 पर इस विदेशी का कब्जा