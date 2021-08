Jeh? जानिये क्या है तैमूर के छोटे भाई का पूरा नाम, Kareena Kapoor Khan Revealed: करीना कपूर खान ने फाइनली कर दिए है अपने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा .लीडिंग पोर्टल के मुताबिक करीना ने अपनी किताब “प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम टू बी” में फोटो के निचे कैप्शन में जहांगीर नाम लिख कर पूरा नाम कर दिए है आउट. ( According to the leading portal, Kareena has given Jeh’s full name in her book “Pregnancy Bible: The Ultimate Manual for Mom to Be” by writing Jahangir in the caption below the photo.) खैर इस बात पर करीना की तरफ से अभी कोई भी प्रतक्रिया नहीं आयी है, आपको बता दें कि करीना कपूर की किताब 9 अगस्त को लॉन्च हो गयी है, पूरा माजरा जान ने के लिए वीडियो जरूर देखें.Also Read - Watch Out: दीपिका पादुकोण का लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक देख रह जायेंगे आप हैरान, अक्षय कुमार, कृति सनोन भी किये गए स्पॉट