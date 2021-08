Mumbai,Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, Taimur and Jeh were spotted together at the Kalina airport: सैफ ने 16th ऑफ़ अगस्त को अपना 51 बर्थडे सेलिब्रेट किया है, सैफ, करीना, तैमूर और जेह के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने मालदीव्स पहुंचे थे. हलाकि अब पूरा परिवार वापस आ चुके हैं. रिसेंटली पूरी फॅमिली कलीना एयरपोर्ट पर स्पॉट की गयी है. इतना ही नहीं रणवीर मीडिया के सामने यूनिक स्टाइल में माँ को बर्थडे विश करते नज़र आये, वीडियो में आपको दीपिका, कृति सानों, उर्वशी रौतेला, और ऐश्वर्या राइ बच्चन भी नज़र आएंगी.(In this video you will also see Ranveer Deepika, Kriti Sanon, Urvashi Rautela, and Aishwarya Rai Bachchan)Also Read - Exclusive ! "काव्य एक शानदार अदाकारा हैं", भेजा फ्राई फेम विनय पाठक ने खोले और भी कई राज़: Watch