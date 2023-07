Hindi Video Gallery

Watch Video

Kedarnath Propose Video: केदारनाथ धाम के सामने ही लड़की ने घुटनों पर बैठकर प्रेमी को किया प्रपोज, अंगूठी पहनाकर गले से लिपटी| Watch Video

Girl Proposes To Her Bf At Kedarnath: सोशल मीडिया पर केदारनाथ मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंदिर परिसर में खड़ी एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्यार का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के की तरह के रिएक्शन सामने आने लगे. देखें वीडियो

Girl Proposes To Her Bf At Kedarnath: केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस बीच केदारनाथ मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंदिर परिसर में खड़ी एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से प्यार का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है. इस बीच प्रेमिका अपने प्रेमी को अंगूठी पहनाते हुए भी नजर आई. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग धार्मिक स्थलों पर इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं. देखें वीडियो