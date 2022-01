Keshav Prasad Maurya exclusive : यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. India.com के साथ इस ख़ास बातचीत में उन्होंने 2022 का (Keshav Prasad Maurya exclusive) विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर किया जिक्र.केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी 2017 का प्रदर्शन यूपी में दोहराएगी. केशव मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी लगातार यूपी आ रहे हैं (UP Elections 2022) और जनता का विश्वास हमारे साथ (Keshav Prasad Maurya to contest UP Vidhansabha Chunav 2022) बरकरार है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर भी निशाना साधा. उन्होंने और क्या क्या बड़े बयान दिए, यह जानने के लिए देखिए उनका ख़ास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.Also Read - UP Elections 2022: BJP ने 5 सालों में UP में कुछ काम नही किया, अखिलेश यादव का बड़ा बयान | EXCLUSIVE Interview