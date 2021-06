Kirti Kulhari On Shaadisthan And Many More: कोरोना काल में ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिन्हें बिना दिमाग के देखा जा सकता है लेकिन ओटीटी पर इस बार छोटे एक्टरों ने जमकर अपनी एक्टिंग दिखाई है दर्शक उन्हें बेहद पसंद भी कर रहे हैं. ऐसे में एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari) अपनी नई कहानी लेकर आ रही हैं जिसका नाम है शादीस्तान (Shaadistan) डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Hotstar) पर 11 जून को रिलीज़ हुई थी. शादीस्थान, भारतीय समाज की सोच में पैबस्त एक ऐसे मुद्दे को रेखांकित करती है, जो कई मामलों में आधी आबादी की घुटन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है. ऐसे में इसी सोच को लेकर एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari) ने इंटरव्यू दिया है और बेबाकी से रिश्तों पर और शादी की सोच पर अपनी राय रखी है. Also Read - Kirti Kulhari ने किया वादा जल्द आएगा 'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' का तीसरा सीजन, सुनें एक्ट्रेस का पूरा Interview