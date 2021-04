दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स (Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders) की टीमों के बीच आज आईपीएल (IPL 2021) में अहम मुकाबला होना है. ये मौजूदा सीजन का 25वां मैच है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा.

वीडियो में जानिए कोलकाता नाइटराइडर्स (Eoin Morgan KKR), दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Rishabh Pant DC) की संभावित टीम (KKR vs DC playing 11), पिच रिपोर्ट, (KKR vs DC Narendra Modi Stadium, Ahmedabad pitch report) मौसम का हाल (KKR vs DC Ahmedabad Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.

दिल्‍ली की संभावित टीम (Probable Playing 11s of Delhi Capitals)

शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (कप्‍तान), मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमेयर, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, कागिसो रबाडा, एनरिक नार्जे, आवेश खान.

कोलकाता नाइटराइडर्स की संभावित टीम (Probable Playing 11s Kolkata Knight Riders)

शुभमन गिल, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), इयोन मोर्गन (कप्‍तान), आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.