How To Enable Dark Mode In Google Search For Web : क्या आपको मालूम है की अब आप गूगल में सर्च करते समय डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं ? जी हां आपने सही सुना ! गूगल अब अपने नए(Google dark mode) फीचर के साथ अपडेट हुआ है जिसमे आप डार्क मोड को ऑन कर के गूगल सर्फ कर सकते हैं. इसका यह मतलब है की अगर आपने अपने सिस्टम का थीम डार्क रखा है तो आपका गूगल सर्च अपने(How to enable dark mode in google search for web) आप ही डार्क मोड में चला जाएगा. यह अपडेट हमे ब्राईटर पेजेस को इंकी ग्रे कलर में बदलने का फीचर देगा जिसके कारण हमारी आंखों पर पड़ने वाले स्ट्रेन भी कम होगा. अगर आप इस(Steps to switch on dark mode in google search for desktop) फिचर को इनेबल करना चाहते हैं लेकिन इसका तरीका नही जानते, तो हम लाए हैं आपके लिए यह वीडियो जिसमे आपको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड की आप कैसे डार्क मोड को टर्न ऑन कर सकते हैं. वीडियो देखेंAlso Read - How To Remove Music And Voice From a Song: इन सिंपल स्टेप्स की मदद से जानिए आप कैसे कर सकते हैं किसी भी गाने में से वॉयस और म्यूजिक को अलग