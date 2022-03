The Kashmir Files Controversy: बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) इन दिनों काफी चर्चा में है. इस फिल्‍म में कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के पलायन को दिखाया गया है. कई राज्यों ने इस फिल्म को अपने यहां टैक्स फ्री (Tax Free movie) कर दिया है. विवेक (Vivek Agnihotri) अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी यह फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो गई है. इस फिल्म के कास्ट अनुपम खेर (Anupam Kher), पल्लवी जोशी (Pallavi Joshi) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) हैं. इस फिल्म के निर्माता अभिषेक (Abhishek Agrawal) अग्रवाल हैं. इस फिल्‍म को बॉक्‍स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्‍स मिल रहा है. इस वीडियो में इस फिल्म के सभी विवादों के बारे विस्तार से जानें.Also Read - The Kashmir Files: अब यूपी में भी टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स, लोकसभा तक पहुंचे चर्चे, बैन करने की भी उठी मांग