Ranbir Kapoor Takes Pocket Money From Mother: करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद रणबीर कपूर अपनी मां नीतू कपूर से पॉकेट मनी लेते हैं. रणवीर वैसे तो करोड़ों रुपए एक फिल्म से कमा लेते हैं. वह महंगी गाड़ियों में भी सफर करते हैं. लेकिन फिर भी अपनी मां से पैसा लेना नहीं भूलते. एक रिपोर्ट के मुताबिक (Ranbir Kapoor gets pocket money) रणबीर कपूर अपनी मां से हर सप्ताह करीब 1500 रुपए लेते हैं. रणबीर कपूर का डाइट प्लान भी मां नीतू कपूर ही तय करती हैं. रणबीर कपूर आज भी अपने मम्मी के पल्लू से बंधे हुए हैं. आज नीतू कपूर के (ranbir kapoor takes pocket money from Mother) लाडले बेटे रणवीर कपूर गर्लफ्रैंड आलिया भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रणबीर कपूर के पैसे लेने वाले दिलचस्प किस्से के बारे वीडियो में जानें.