साल 2023 में इन Stars के घरों में गूंजेगी किलकारी, कोई 6 तो कोई 10 साल बाद बनेंगी मां | Watch Video

Celebrities who will become mothers in 2023: इस साल एंटरटेनमेंट जगत के कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनके घर बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली।हैं. जी हां ! किसी के घर 6 तो किसी के घर 10 साल बाद नन्हा मेहमान आएगा.आइए जानते हैं कौन हैं वो एक्ट्रेसेज को इस साल बच्चों को जन्म देने वाली हैं. Watch video.