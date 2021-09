इस

बार

महिलाओं

के

लिए

लाई

गई

स्पेशल

बीमा

योजना

तेजी

से

लोकप्रिय

हो

रही

है

इस

योजना

का

नाम

आधार

शिला

है

इसके

नाम

आधार

जोड़ने

का

एक

खास

उद्धेश्य

है

इस

पॉलिसी

को

केवल

वही

महिलाएं

खरीद

सकती

हैं

जिनके

पास

आधार

कार्ड

हो

यदि

कोई

महिला

इस

पॉलिसी

में

रुपये

प्रतिदिन

निवेश

करती

है

तो

मैच्योर

होने

पर

उसे

लाख

रुपये

मिलेंगे

इस

दौरान

इस

प्लान

में

लोन

भी

लिया

जा

सकता

है

से

लेकर

साल

की

उम्र

वाली

कोई

भी

महिला

इस

पॉलिसी

को

खरीद

सकती

है

इसे

साल

के

लिए

खरीदा

जा

सकता

है

अधिकतम

अवधि

साल

की

है

मैच्योरिटी

पर

महिला

की

आयु

साल

से

अधिक

नहीं

होनी

चाहिए

