LIC IPO Highlights: भारतीय शेयर बाज़ार का सबसे बड़ा IPO Launch होने जा रहा है, लॉन्च करेगी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC. भारतीय जीवन बीमा कंपनी का IPO शुरू किए जाने के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी. माना जा रहा है कि सरकार IPO के जरिए (LIC IPO to come soon) अपनी हिस्सेदारी बेचकर 70,000 से 1 लाख करोड़ (LIC IPO) रुपये जुटाएगी. आर्थिक जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि एलआईसी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को IPO में 5% की छूट दे सकती है. एलआईसी द्वारा आईपीओ में अपने बीमाधारक के लिए एक आरक्षित कोटा निर्धारित किए जाने की भी खबरें हैं. इस वीडियो में इस ख़बर के बारे में जानिए और भी विस्तार से.Also Read - LIC Public Issue: सेबी के पास एलआईसी आईपीओ के लिए फाइलिंग की संभावना आज, IRDAI ने ड्राफ्ट पेपर्स को दी मंजूरी