How To Look Young At Age of 40: उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे की रौनक भी गायब होने लगती है. चेहरे पर झुर्रियां, रिंकल्स पड़ने लगती है. कभी-कभी तनाव, खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से भी समय से पहले चेहरे पर उम्र का असर दिखना शुरू हो जाता है. ऐसे में आप हेल्‍दी लाइफ स्‍टाइल को फॉलो करें और नेचुरल ब्‍यूटी टिप्‍स की मदद से 40 की उम्र में भी 20 साल के दिख सकते हैं. आज इस वीडियो में हम आपको घरेलू चीजों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से 40 की उम्र में भी आप जवां दिखेंगी. साथ ही रिंकल्स और झुर्रियां भी आपके चेहरे से गायब हो जाएंगी. देखें वीडियोAlso Read - काले घुटने अब आसानी से होंगे गोरे, अपनाएं ये घरेलू उपचार