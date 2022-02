List Of Bollywood Celebrities Who have Dated Secretly: एक्टर ऋतिक रौशन इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उनको एक्ट्रेस सबा आज़ाद के साथ एक रेस्टुरेंट के बाहर (Secret Bollywood affairs) देखा गया जहां ऋतिक ने उनका हाथ थामा हुआ था. इसके बाद से ही ऋतिक और सबा के डेटिंग रयूमर्स की खबरें जमकर फैलने लग हैं. बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको इसी तरह से कई बार स्पॉट (Bollywood celebs who have dated secretly) किया जा चुका है. उनमें से कुछ अपने रिश्तों को दुनिया के सामने स्वीकार करते हैं और कुछ गुप्त रखते हैं. आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ बॉलीवुड सीक्रेट लव अफेयर्स के बार में.Also Read - Tejasswi Prakash ने जीता बिग बॉस 15 का खिताब, जल्द आएंगी Naagin 6 में नज़र; Watch Video