रोशनी का त्यौहार दीवाली आ चुकी है और इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहीं हैं कुछ धमाकेदार दीवाली पार्टीज. इसी मौके पर आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स नज़र आएं बिल्कुल अलग अंदाज में. बॉलीवुड के भाईजान सलमान ख़ान नज़र आए ब्लैक एथनिक में. साथ ही सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी को भी दिवाली पार्टी में किया गया स्नैप. सलमान ख़ान से लेकर बॉबी देओल तक, जानिए कौन से बॉलीवुड सितारों को किया गया दिवाली पार्टी में स्पॉट.